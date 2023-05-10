Спецоперация 10 мая 2023, 13:56 Отражение атаки боевиков ВСУ российскими десантниками сняли на видео Минобороны опубликовало кадры боя российских десантников против группы боевиков ВСУ

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Подразделение Воздушно-десантных войск России подавило вооруженную группировку ВСУ, которая приблизилась к опорным пунктам. Видео с места события, снятое от первого лица, опубликовало Минобороны в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах десантники из окопов и блиндажей вели обстрел украинского подразделения в лесу. Военные поразили противника из автоматов и пулеметов, а также приготовили для ударов по противнику ручные гранаты.

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«Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов бойцы „крылатой пехоты“ нанесли огневое поражение вражескому подразделению, не позволив ему приблизиться к опорным пунктам российских войск», — подчеркнули в министерстве.

Группы Воздушно-десантных войск России также задействовали для сдерживания украинских подразделений в Артемовске. Они сковали действия противников на флангах штурмовых отрядов, которые занимаются планомерным освобождением города.