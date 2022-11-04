Отработка навыков первой медпомощи мобилизованными попала на видео | 360°

Спецоперация 04 ноября 2022, 07:29 Отработка навыков первой медпомощи мобилизованными попала на видео Минобороны показало кадры медицинской подготовки мобилизованных в Бурятии

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Министерство обороны поделилось кадрами медицинской подготовки мобилизованных в Бурятии. На кадрах видно, как военнослужащих учат оказывать первую медпомощь на поле боя, в том числе самопомощь, и эвакуировать раненых под огнем.

Тренировки по тактической медицине помогут спасти жизни пострадавших в бою.

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Частичная мобилизация в России завершилась — об этом президент Владимир Путин объявил 31 октября. Вручение повесток прекратилось. Теперь набирать будут только добровольцев и контрактников. Пройдя подготовку, в зону спецоперации уже отправились около 90 тысяч человек. Глава государства поблагодарил за патриотизм всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

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Каждому из мобилизованных положены не менее 195 тысяч рублей в месяц. А вчера Путин также подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам в том же размере. Кроме того, в регионах поддерживают семьи мобилизованных.