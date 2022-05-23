Командование украинскими войсками во время специальной операции в Донбассе не считало личный состав за людей, отправляя солдат на верную смерть. Об этом газете «Известия» рассказал сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ.

По его словам, командование ВСУ организовало для своих же солдат специальные заградотряды, которые не позволяли им отступать с поля боя.

«На нас наводили артиллерию свои же сослуживцы. Просто не считали за людей», — признался он.

Военнослужащий сообщил, что в сложившейся ситуации добровольная сдача в плен стала лучшим выходом.

«Я сдался и жив остался. Если бы не сдался, то тело бы даже [родным] не вернули», — продолжил солдат.

Также военнослужащий не согласился с риторикой командования о том, что украинские участники боевых действий в Донбассе являются героями.

«Герой. Какой герой? Герой — это когда живешь мирно, воспитываешь детей. Вот это герой. А пойти воевать? За что? Непонятно», — заключил военный.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал украинских боевиков в Донбассе сложить оружие и вернуться домой к семьям. В противном случае, по его словам, никому пощады не будет.