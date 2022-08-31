Задержанные в Энергодаре наводчики артиллерии ВСУ передавали украинским силовикам координаты объектов вокруг Запорожской АЭС. Подробности рассказали сами подозреваемые.

Оба задержанных — Олег Морочковский и Алексей Данилов — работали на атомной электростанции, сообщило РИА «Новости».

«Я передавал координаты только вокруг. Самой станции я не передавал, потому что с 2019 года у нас не было допуска в опасные зоны и нам говорили, где нам находиться нельзя. Поэтому я видел, например, стоит грузовик армейский — скинул точку в районе атомной станции в Google Maps и передал», — признался Морочковский.

Данилов пояснил, что отправлял координаты в Telegram-бот, адрес которого он увидел в новостях по одному из украинских телеканалов.

«Я передавал координаты защитного сооружения, которое за второй проходной, и места машины, которая была похожа на те, что используются для радиоэлектронной борьбы», — сказал второй наводчик, отметив, что понимает опасность объекта.

О задержании двух наводчиков артиллерии ВСУ в Энергодаре ГУ МВД Запорожской области сообщило 17 августа. За международный терроризм преступникам грозит от 10 лет до пожизненного заключения.