«Уходит скромно в бой». Отец мобилизованного россиянина написал стихотворение в его честь | 360°

Эксклюзив 03 октября 2022, 11:05 Поделиться Telegram

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Viber «Уходит скромно в бой». Отец мобилизованного россиянина написал стихотворение в его честь Отец мобилизованного россиянина Олега написал стихотворение в его честь

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Отец россиянина, попавшего под частичную мобилизацию, написал в его честь стихотворение, которое зачитал на проводах. Мужчина дал понять, что гордится сыном Олегом, который идет «защищать отца и мать» и свой народ.

Отец военнослужащего отметил, что день, когда его младший сын «уходит тихо, скромно в бой», станет непростым для его семьи. Молодому мужчине предстоит «защитить народ, как наши деды». Стихотворение заканчивается оптимистичным «За нас, Россию, за пацанов!»

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«Победа будет за нами, это однозначно», — подчеркнул отец мобилизованного россиянина.

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Семья ответила на это криками «ура!».

Жена Олега Анастасия отметила, что отправляет его «на подвиг, на защиту нашей родины».

«Это долг. Мы семья военнослужащих, я из семьи военнослужащих. Родина зовет, присягу давали», — пояснила она.

Теперь Анастасии придется временно заботиться о двух детях одной, но она настроена позитивно.

«Мы подготовлены, у нас все это отработано. Целиком и полностью поддерживаем ребят. Победа будет за нами, все будет хорошо. Морально поддерживаем мужей, отцов и сыновей», — рассказала молодая женщина.

Она посоветовала родным мобилизованных верить в лучшее, принимать происходящее как должное и «не киснуть».

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