Отправку мобилизованных из Тюменской области показали на видео | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 09:57 Поделиться Telegram

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Viber Отправку мобилизованных из Тюменской области показали на видео Минобороны России показало на видео отправку мобилизованных из Тюменской области

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Группа мобилизованных военнослужащих из Тюменской области отправится в зону специальной операции на Украине. Видео проводов показало Министерство обороны России.

Первый эшелон с военнослужащими отправился на учебные центры и полигоны Южного военного округа.

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В ходе занятий мобилизованных обучат стрельбе из автоматов и пулеметов Калашникова, РПГ-7 и гранатометов АГС-17 «Пламя».

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Экипажи боевых машин отработают навыки в управлении и стрельбе из штатного вооружения танков и БМП.

В ходе занятий пристальное внимание уделят особенностям применению противотанковых средств, перемещения личного состава на поле боя и использованию возможностей беспилотных летательных аппаратов для корректировки огня из всех видов вооружения.

Курс подготовки мобилизованных военнослужащих завершится проведением на полигонах мероприятий боевого слаживания в составе действующих подразделений.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября, в ряды ВС РФ призовут прошедших срочную службу граждан и имеющих востребованную военно-учетную специальность.

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