21 марта 2024, 13:40
Отправка иностранных войск на Украину приведет к негативным последствиям
Песков предупредил о последствиях из-за отправки иностранных войск на Украину
Появление иностранных военнослужащих на Украине чревато крайне негативными последствиями. Такое предупреждение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».
Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, как Россия относится к отправке контингента Франции на Украину.
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«Здесь надо все-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет», — отметил Песков.
Украина не просила Францию и другие страны Европы направлять на помощь свои войска, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Французский лидер Эммануэль Макрон говорил якобы об отправке исключительно инструкторов.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что бойцы ВС России ликвидируют всех военных, которые прибудут из Франции на Украину. Европейское государство должно осознавать последствия принимаемых решений.
Дмитрий Песков
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