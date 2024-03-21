Спецоперация 21 марта 2024, 13:40 Отправка иностранных войск на Украину приведет к негативным последствиям Песков предупредил о последствиях из-за отправки иностранных войск на Украину Mohssen Assanimoghaddam/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Появление иностранных военнослужащих на Украине чревато крайне негативными последствиями. Такое предупреждение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, как Россия относится к отправке контингента Франции на Украину.

Реклама

«Здесь надо все-таки получить точную информацию. Пока, насколько я понимаю, ничего точного на этот счет нет», — отметил Песков.

Украина не просила Францию и другие страны Европы направлять на помощь свои войска, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Французский лидер Эммануэль Макрон говорил якобы об отправке исключительно инструкторов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что бойцы ВС России ликвидируют всех военных, которые прибудут из Франции на Украину. Европейское государство должно осознавать последствия принимаемых решений.