Важное 21 января 2023, 19:58 «Отправились экспрессом к Бандере». Рогов заявил об уничтожении ДРГ из 20 украинских боевиков Рогов: российские артиллеристы уничтожили ДРГ из 20 боевиков ВСУ РИА «Новости»

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Диверсионно-разведывательная группа ВСУ из 20 боевиков пыталась атаковать наступающие подразделения ВС РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, российские артиллеристы отбили атаку ДРГ, открыв точный огонь по боевикам.

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«Все до одного „угиловцы“ отправились экспрессом к „батьке“ их Бандере», — заключил Рогов.

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Где именно произошла попытка атаки ДРГ, он не уточнил. Вероятно, речь идет о Запорожской области.

Ранее Рогов заявил, что российские военные продолжают там успешные наступательные действия и смогли пробить первую линию обороны ВСУ.

В Минобороны 21 января сообщили, что ВС РФ заняли новые выгодные рубежи на Запорожском направлении. Эксперт по безопасности Роман Насонов в беседе с «360» отметил, что российские военные продолжают улучшать свои позиции уже не первые сутки.

«Медленно, но подминаем несколько населенных пунктов под себя», — подчеркнул он.