Спецоперация 29 мая 2023, 14:34 «Отправили убивать друг друга без подготовки». Пленный боец ВСУ призвал украинцев сдаваться Пленный боец ВСУ: украинцев отправляют на передовую без подготовки Официальный сайт президента Украины

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Украинцев отправляют на передовую без подготовки, «как пушечное мясо», рассказал пленный боец ВСУ. Видео с его речью опубликовал RT. Мужчина призвал украинских солдат сдаваться в плен по его примеру. Сам он сделал это при первой возможности.

«Не ведитесь на провокации военкоматов, не идите на это. Друг друга убивать нас посылают просто как пушечное мясо, без учебы, без ничего. Задумайтесь над моими словами, я вас прошу», — обратился украинец к товарищам.

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Он отметил, что, вопреки обещаниям, его отправили прямо на передовую.

По мнению мужчины, западные политики уже поделили, «порвали на куски», «раздербанили» Украину.

ВСУ уже не первый месяц активно анонсируют скорое контрнаступление. По данным СМИ, в предвверии атак украинская армия отчаянно силится восполнить запас живой сил ы и набирает в свои ряды все новых и новых украинцев. Дефицита западного вооружения пока нет, но, скорее всего, решающим фактором при наступлении все же станет количество бойцов.