Спецоперация 05 февраля 2024, 14:38 «Отправил на убой». Украинский военнопленный рассказал о больших потерях в своем батальоне Пленный боец ВСУ Дыбиц сообщил, что его батальон потерял 70% людей за две недели Freepik

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Украинский военнослужащий Федор Дыбиц, который попал в плен ВС России, рассказал, что его командир потерял 70% батальона за две недели. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«За последние две недели комбат положил людей — 70% батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов», — подчеркнул пленный боец ВСУ.

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Он добавил, что у украинских военных не было возможности спрятаться от российских дронов-камикадзе. Солдаты ВСУ отмораживали руки и ноги и получали ранения. При этом многих засыпало минами — у них не было шансов на выживание.

Попавший в плен наемник Вооруженных сил Украины из Польши заявил, что планирует перейти на сторону России. Он также подчеркнул, что польское правительство забыло, сколько зла принесли бандеровцы. Мужчина призвал поляков сделать все, чтобы нацисты покинули страну.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что потери ВСУ за январь превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными, сообщил RT.