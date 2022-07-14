«Относились нормально». Командир нацбатальона рассказал, как его сослуживец зарезал военнопленного

Неонацист зарезал военнопленного, хотя до этого с ним обращались нормально, рассказал РИА «Новости» пленный командир украинского нацбатальона Александр Кравцов.

«На одном бункере, где мы были, морпехов с разведротой, они взяли пленного, относились нормально, но в итоге один из бойцов, когда выходили на прорыв, сказал, что зарезал его», — рассказал он.

Националистический батальон, который возглавлял Александр Кравцов, входит в состав Вооруженных сил Украины в качестве диверсионно-штурмового отряда. В России он считается неонацистским.

Больше 100 националистов в ДНР перевели из мест содержания военнопленных в СИЗО, уголовные дела против них скоро передадут в суд. Их рассмотрение пройдет, в том числе, в открытом режиме.