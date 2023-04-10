Спецоперация 10 апреля 2023, 15:48 Отмену контрнаступления предрекли Украине в случае недостатка боеприпасов The Times: только регулярные поставки боеприпасов помогут ВСУ провести контрнаступление U.S. Department of Defense

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Западным странам надо поставлять как можно больше боеприпасов киевскому режиму, если они хотят увидеть успешное контрнаступление. Об этом написала газета The Times.

Издание отметило, что сейчас ресурсы союзников Украины истощены из-за регулярных поставок. Обозреватель заявил, что украинское руководство понимает это.

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Исходя из вышеназванных факторов, журналист предположил, что контрнаступление ВСУ весной может не состояться. Кроме того, украинским бойцам сейчас не хватает физических и моральных сил.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что украинское контрнаступление должно начаться уже в ближайшие недели. Министр Украины Алексей Резников уточнил, что операция стартует, когда погода будет этому благоприятствовать.

Ранее газета The Washington Post предположила, что Вооруженные силы Украины останутся без запасов вооружения уже к концу мая. Издание написало об этом со ссылкой на секретные данные американской разведки.