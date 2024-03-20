Спецоперация 20 марта 2024, 09:29 «Отличные возможности». Удар ВС РФ по Patriot объяснили на Украине Офицер ВСУ Кривонос: ВС РФ обладают отличными возможностями по ведению разведки Christophe Gateau/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Российские военнослужащие подорвали ЗРК Patriot в зоне спецоперации из-за своих превосходящих возможностей в разведке и наблюдении. Таким мнением поделился отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала «Прямой».

Офицер ответил на вопрос ведущего о том, как ВС России удается ликвидировать американские системы противовоздушной обороны.

Реклама

«Противник <…> обладает отличными возможностями по ведению постоянной разведки и активно мониторит ситуацию в разных режимах разведки: радиотехнической, радиолокационной, космической», — пояснил Кривонос.

ВСУ же он назвал порой чрезмерно самоуверенными и безалаберными — по мнению отставного генерала украинских ВС, это одна из причин, по которой войска теряют дорогую технику.

Около 10 дней назад Минобороны показало на видео попадание ракеты «Искандер-М» в украинскую технику. В результате удара удалось уничтожить зенитную ракетную систему С-300 в районе Покровска в ДНР.

По данным британских СМИ, на Украине уже в марте иссякнет запас ракет для систем противовоздушной обороны.