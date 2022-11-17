17 ноября 2022, 09:31
«Отлично сработали». Подготовку военнослужащих на полигонах Белоруссии показали на видео
Минобороны опубликовало кадры боевой подготовки военнослужащих ЗВО в Белоруссии
Минобороны России показало на видео, как проходит интенсивная боевая подготовка военнослужащих Западного военного округа на полигонах в Белоруссии. Занятия идут как днем, так и ночью.
В кадр попала отработка стрельбы из штатного оружия. Также военнослужащие тренируются в управлении боевыми машинами, прохождении психологической полосы препятствий и получают навыки тактической медицины.
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«Все ребята слажены. Все отлично сработали, все друг друга прикрыли», — рассказал заместитель командира отделения по итогам очередного занятия.
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Военнослужащие МТО организовали непрерывное тыловое обеспечение подразделений. Начальник продовольственной службы Владислав отметил, что рацион питания спланирован с большим количеством калорий.
«Личный состав на учениях и днем, и ночью, поэтому нужно спланировать питание так, чтобы им этого хватало и они не уставали», — пояснил он.
Владислав добавил, что хлеб, который пекут для российской армии, «не такой, как в магазине, а гораздо вкуснее».
Ранее стало известно, чем кормят армейскую авиацию ВС России.
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