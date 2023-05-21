Спецоперация 21 мая 2023, 08:10 Отличившихся в ходе СВО штурмовиков ЗВО наградили за мужество, отвагу и героизм Минобороны РФ: отличившимся в ходе СВО штурмовикам ЗВО вручили ордена и медали Пресс-служба Минобороны

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Военнослужащих штурмовых подразделений мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа, которые отличились в ходе специальной военной операции, наградили прямо на передовой. Видео опубликовало Министерство обороны России.

Государственные награды военнослужащим вручали за мужество, отвагу и героизм. Командиры благодарили бойцов за самоотверженность и тот вклад, который они внесли.

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Штурмовикам желали успехов и крепкого здоровья. Сразу после торжественной церемонии военные вернулись на свои позиции и продолжили выполнять поставленные перед ними задачи.

Минобороны РФ также отметило лейтенанта Никиту Мушлантова , танковый взвод которого оказывал огневую поддержку российским войскам при освобождении одного из населенных пунктов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» с освобождением Артемовска. Глава государства высоко оценил военнослужащих ВС РФ, которые обеспечивали прикрытие флангов. Всем отличившимся на службе военным вручат государственные награды.