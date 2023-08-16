Спецоперация 16 августа 2023, 14:13 «Открыли огонь по нашим окнам». Житель Артемовска — об отступлении ВСУ РИА «Новости»: житель Артемовска заявил, что ВСУ при отходе заминировали дом РИА «Новости»

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Весной при отступлении из Артемовска украинские военные заминировали несущие стены многоэтажки, разлили по комнатам бензин и обстреляли жителей через окна. Очевидец рассказал об этом РИА «Новости».

«Мы перебегали из квартиры в квартиру, а украинские военные из соседнего здания открыли огонь по нашим окнам из стрелкового оружия. Они нас или пугали, или хотели убить», — сказал он.

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Подразделения Вооруженных сил Украины обустроили огневые точки в жилых домах. Для того, чтобы не приходилось выходить на улицу, они, по словам жильца, прорубили межквартирные перекрытия. Жили солдаты в подвале.

Мужчина оставался с женой и соседкой в одной из квартир. Для электроснабжения они использовали генератор.

Он рассказал, что весной, когда отряды ЧВК «Вагнер» освобождали Артемовск, украинские бойцы начали собирать вещи. Когда они ушли, мужчина спустился в подвал и понял, что дом заминировали — возле несущих стен сделали шесть закладок из противотанковых мин и тротиловых шашек. Житель вручную выдергивал взрыватели.

В квартире, где ютились люди, военные перерезали шланги генератора, разлили бензин, разложили боеприпасы, а потом закидали дымовыми шашками. Случился пожар.

Артемовск освободили в мае 2023 года. ВСУ сжигали дома и боеприпасы не только при отступлении из этого города, но и в Мариуполе. Местный житель рассказал «Известиям», как они пытались уничтожить брошенное оружие.