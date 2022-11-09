Спецоперация 09 ноября 2022, 10:04 «Открыл огонь и убил». Дезертир из «Азова» — об убийстве раненого российского военного в Мариуполе Дезертир из «Азова» признался, что убил в Мариуполе раненого российского военного РИА «Новости»

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Боевик из полка «Азов»*, который стал дезертиром, признался в убийстве российского военного на поле боя в Мариуполе. Он рассказал, как добивал раненого. Об этом написало РИА «Новости».

По его словам, сначала начал стрелять воевавший в Мариуполе в составе территориальной обороны боец, он открыл огонь по двум военным. Предположительно, это были россияне. Он думал, что убил их, и отошел, чтобы перезарядить магазин.

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«Как мне показалось, человек продолжает вставать и предпринимать какие-то действия. Я открыл [по нему] огонь, после чего убил», — заявил дезертир во время следственного эксперимента.

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Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил об открытии уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Мариуполя Ивана Кузнецова по статье УК РФ «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Кузнецова задержали в августе 2022 года. Известно, что с весны 2020 года он служил в «Азове»*. Молодой человек являлся старшим стрелком-наводчиком, участвовал в боевых действиях, убивал военных из Донецкой Народной Республике и России.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.