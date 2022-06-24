«Отказался выполнять». Пленный украинский военный рассказал о приказе совершить теракт в Херсоне

Пленный украинский штаб-сержант Александра Тимко заявил, что ему приказали совершить теракт в Херсоне. Он должен был ликвидировать тех, кто жил в одной из местных гостиниц.

Штаб-сержант командовал подпольной группой боевиков, которую задержали российские военные. По его словам, приказ о теракте ему отдал подполковник Александр Колесов.

«Мне поступила команда, связанная с тем, что в отеле „Дилижанс“ живут русские военные, и мне надо приступить к ликвидации. Надо, так сказать, сделать шум и теракт. Я решил провести разведку, чтобы понимать, где и что», — рассказал Тимко в интервью РИА «Новости».

Он добавил, что ему удалось узнать имена постояльцев гостиницы. Оказалось, что в ней находились в основном переселенцы. В отель заселились украинцы, которым удалось выбраться из Кривого Рога, Николаева и других подконтрольных ВСУ городов.

«Я позвонил подполковнику, доложил, сказал, что за объект и что тут нет тех людей, о которых он говорил. Он сказал, что спецназу виднее, кто где живет, что нам поступила задача и мы должны ее выполнить. Я отказался выполнять», — заявил Тимко.

Пленный военный отметил, что после отказа ему стали угрожать расправой и обвинять в предательстве своей страны.