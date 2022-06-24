«Отец в плену был». Жительница Запорожья рассказала о жизни под обстрелами с восьмимесячным сыном

Некоторые населенные пункты Запорожской области продолжают находиться под обстрелами. Одна из местных жительниц рассказала «360» о своей жизни с восьмимесячным ребенком.

«Когда сильные обстрелы — страшно! А так, нормально, терпимо. Привыкли уже», — сказала девушка.

Семье привезли подгузники, продукты и игрушки. Сейчас такая помощь необходима, так как магазины в поселке не работают.

«Магазины пока не работают, а так были. У нас с сельсовета возят хлеб, а так все берем в огороде: картошку, лук. морковку. Гуманитарную помощь привезли один раз и все. Они спрашивают, что нужно, но возможности привести нет», — поделилась мать мальчика.

По ее словам, больше всего ей не хватает памперсов и сосок на детские бутылочки. Раньше девушке приходилось справляться одной, так как муж попал в плен.

«Папа в Запорожье. Был недавно в плену, но вернулся назад. Слава богу, что живой и здоровый. Остальное — это мелочи», — отметила она.

Российские военные освободили часть Запорожской области от украинских националистов. При этом остальная территория региона пока находится под контролем ВСУ.