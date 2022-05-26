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    26 мая 2022, 12:12

    Отделения Пенсионного фонда ДНР заработали в Мариуполе

    Александр Иванов

    В Мариуполе для людей, имеющих право на получение пенсии, открыли четыре отделения Пенсионного фонда ДНР. Об этом написал ТАСС со ссылкой на начальника информационно-аналитического отдела администрации Мариуполя Андрея Киора.

    По его словам, в каждом из отделений осуществляется работа в оперативном режиме.

    «Сейчас пунктов, где принимают заявления, четыре — в каждом районе города. Достаточно оперативно осуществляется работа», — процитировал RT слова Киора.

    Отмечается, что более 35 тысяч эвакуированных жителей Украины обратились в пенсионный фонд республики за выплатой.