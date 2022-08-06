Отдел ГИБДД откроют в Херсоне для регистрации машин по российскими стандартам

Первый межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД появится в Херсоне. В нем будут регистрировать автомобили по российским стандартам, сообщило региональное ГУ МВД.

«В Херсоне начнет работу межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД, где можно будет зарегистрировать транспорт и заменить водительское удостоверение», — написало ведомство в своем Telegram-канале.

Как уточнили в министерстве, отдел откроется в субботу, 6 августа. Чтобы заменить права водителю потребуется показать российский паспорт и водительское удостоверение. Если прав еще нет, то попросят предоставить подтверждение обучения в автошколе.

«Для регистрации транспорта нужно предоставить его для осмотра для идентификации и проверки соответствия конструкции представленным документам, паспорт гражданина РФ и регистрационный документ владельца транспорта. В случае нотариальной доверенности — паспорт доверенного лица», — рассказали в областном главке.

Те, у кого еще нет российского паспорта, смогут получить временные документы на право управления транспортом.