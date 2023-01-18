Эксклюзив 18 января 2023, 20:55 «Отдали последнее обезболивающее». Российские военные вынесли с поля боя пятерых пленных солдат ВСУ Российские военные отдали раненым пленным солдатам ВСУ последнее обезболивающее РИА «Новости»

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Российские военные спасли пятерых солдат ВСУ, которые сдались в плен, и отдали им последние обезболивающие. При этом некоторые украинские военные даже не берут пленных, расстреливая российских бойцов на месте. Кроме того, они продолжают обстреливать жилые кварталы, не жалея снарядов для атак, рассказали «360» военнослужащие 150-й дивизии ВС России.

По словам одного из бойцов, россияне и украинцы по-разному относятся к пленным. Он напомнил о расстреле сложивших оружие российских бойцов. Через пару дней в плен сдавались уже украинские солдаты, но трогать их никто не стал.

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«Бойцы вынесли на себе пятерых пленных, двое из которых могли ходить, а трое — нет. <…> Я сравниваю ситуацию, когда наших расстреляли, а украинцев вынесли, уложили, оказали первую медицинскую помощь. Больше всего меня поразило, что наши стали вкалывать свой „Промедол“ противнику, чтобы облегчить боль и он не умер от болевого шока», — пояснил военнослужащий.

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Он подчеркнул, что у каждого бойца было всего по одной дозе обезболивающего. Несмотря на это, препарат отдавали сдавшимся в плен. Российские военные находили родственников украинских бойцов и предлагали обмен, но Минобороны страны так им и не ответило.

Не жалеют снарядов для мирных

Еще один военнослужащий напомнил, что украинские войска усиленно обстреливали Донецк во время новогодних праздников. На направлении используют как высокоточную, так и реактивную артиллерию.

«Снарядов против мирных жителей не жалеют. Думаю, что некоторые просто не задумываются о том, что они делают. Кто-то, возможно, делает это вынужденно, по приказу. Как во время Великой Отечественной войны были немцы, которые не хотели обстреливать жилые кварталы, но приказ свыше заставлял их делать иное. Чаще всего это происходило под дулом автомата», — отметил военный.

Он добавил, что стрелять по жилым домам могут только животные или люди, лишенные всех моральных устоев.