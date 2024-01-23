Спецоперация 23 января 2024, 14:52 «Отдал приказ сдать оружие». Российский сержант взял в плен шестерых солдат ВСУ Минобороны: сержант ВС РФ Шамалюк пленил 6 солдат ВСУ и получил орден Мужества

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Командир боевой машины сержант Денис Шамалюк взял в плен шестерых бойцов ВСУ. Военнослужащего наградили орденом Мужества. Видео с его рассказом о том дне опубликовало Минобороны России.

По его словам, завязался ближний стрелковый бой, и во время массированного артиллерийского обстрела он попытался укрыться в подвале.

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«Я крикнул: „Есть кто? Выходи!“ Раздался голос: „Не стреляйте, у нас раненый“. Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. <…> Я им отдал приказ сдать оружие», — вспомнил Шамалюк.

Он добавил, что один из украинских солдат действительно оказался ранен. Ему вовремя оказали медицинскую помощь. Сам Денис Шамалюк тоже пострадал. На видео он поблагодарил командира взвода, который спас ему жизнь — сам наложил ему жгут и отвез в ближайший медицинский батальон. По словам военнослужащего, «дело шло на минуты».

Высокие государственные награды отличившимся бойцам инженерных войск вручили в военном госпитале имени Вишневского в Москве в присутствии их родных. Награждавший участников СВО временно исполняющий обязанности начальника инженерных войск ВС России генерал-майор Иван Полтев поблагодарил их за мужество и героизм и пожелал им скорейшего выздоровления.