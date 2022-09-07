Запад пытается вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС: подробности | 360°

Спецоперация 07 сентября 2022, 12:50 Поделиться Telegram

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Viber Запад не может признать правоту России Политолог Светов: Запад пытается вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС Миссия МАГАТЭ. Фото РИА «Новости»

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Миссия МАГАТЭ опубликовала доклад о положении дел на Запорожской АЭС. Хотя эксперты зафиксировали повреждения, они так и не назвали ответственных за обстрелы станции, зато предложили создать вокруг нее защитную зону. Политолог и журналист Юрий Светов пояснил «360», что таким образом Запад добивается возращения станции под контроль Украины.

Далее — прямая речь политолога.

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Украина припугнула иностранных экспертов

То, что миссия МАГАТЭ не будет уточнять, кем именно велись обстрелы Запорожской атомной станции, было очевидно и до приезда делегации. Она приехала с очень большим опозданием, потратив много времени на согласование, и было ясно, что ее главная задача — не обидеть украинское руководство.

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Для Международного агентства по атомной энергии было важно, чтобы по итогам работы миссии Украина признала ее результаты. Именно поэтому от них требовали ехать на станцию через Украину, а не со стороны Донецка, как предлагала Россия.

Украина дала миссии МАГАТЭ гарантии беспрепятственного передвижения по своей территории, а потом экспертов на три часа задержали украинские военные. Это было унизительно. Так им показали: «Мы ваши настоящие хозяева. Вам еще назад возвращаться, поэтому ведите себя прилично».

Запорожская АЭС. Фото РИА «Новости»

Запад отказывается признать преступления Украины

Эксперты побывали на АЭС, поговорили, все сделали, написали заключение: да, есть повреждения, а кто повредил — бог весть. Хотя им показывали обломки американских ракет и снарядов, представители МАГАТЭ заявили, что среди них нет специалистов для того, чтобы это оценивать.

Миссию готовила ООН, так почему же в нее нельзя было включить специалистов такого рода? Однако не стоит забывать, что ООН, с которой агентство согласует свои решения, базируется в Нью-Йорке. Поэтому трудно себе представить, что миссия подтвердила бы обстрелы со стороны Украины. В таком случае американцы бы устроили международный скандал.

Аналогичная история была с Бучей: туда тоже ездили делегации, тоже что-то там говорили. Но они не могут признать что то, о чем говорит Российская Федерация, — правда: Украина — это агрессивное неонацистское государство, для которого жизни людей ничего не значит.

Поэтому не было никаких иллюзий насчет того, что напишут в своем заключении эксперты. Уже хорошо, что они хотя бы зафиксировали повреждения. Однако даже такой нейтральный вариант не был принят Украиной: ее руководство начало обвинять делегацию МАГАТЭ во всех грехах, когда эксперты еще находились на станции.

Запорожская АЭС. Фото РИА «Новости»

Европа уверена, что избежит последствий аварии на АЭС

Специалисты МАГАТЭ заявили о необходимости демилитаризации Запорожской АЭС. К этому же призывает, кстати, президент Франции Эммануэль Макрон. Цель создания этой защитной зоны одна: вернуть туда украинские войска, которых вышибли еще в марте.

Однако если под натиском требований международной общественности ВСУ вернутся, они снова будут устраивать провокации, а кроме того, еще и твердить о своей победе. Поэтому никакой демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС не будет.

Российская Федерация взяла на себя ответственность за обеспечение безопасности атомной станции. Раз уж международное сообщество не может ничего сделать, значит, украинские войска будут отодвигаться на такое расстояние, откуда снаряды и ракеты не смогут долетать до АЭС.

Если эту атомную станцию повредят, будет серьезная угроза для всей Европы. Хотя некоторые эксперты говорят, что украинцы высчитывают, когда роза ветров будет на Россию и Донбасс. Тогда они планируют атаковать станцию и устроить аварию, рассчитывая, что радиоактивное облако пойдет на северо-восток.

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