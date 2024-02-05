05 февраля 2024, 13:09
Отчаянная ситуация. Катастрофа в ВСУ встревожила Запад
Меркурис: сообщения с Украины указывают на катастрофу в ВСУ
Все больше сообщений с Украины говорят о катастрофе в Вооруженных силах страны. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, ВСУ истощены, в рядах армии растет деморализация, а потери исключительно высоки, так как украинцы оказываются в меньшинстве по сравнению с россиянами.
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«Мы получаем все больше и больше сообщений от источников на Украине, которые свидетельствуют о том, что ситуация на линии фронта становится все более отчаянной», — подчеркнул Меркурис.
Он обратил внимание на интервью украинских военных в западных СМИ, в которых те рассказали об огромных потерях. Кроме того, большое количество бойцов ВСУ сдаются в плен ВС России. Число таких случаев продолжит расти, отметил эксперт.
Ранее Меркурис рассказал, что управление российскими войсками на Украине доверили опытным и образованным профессионалам. На поле боя со стороны РФ находятся люди, которые изучали военное дело.
Экс-советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов заявлял, что у ВСУ серьезные проблемы из-за лжи в докладах украинских генералов. Военные искажают информацию об истощении личного состава, сообщал RT.
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