Спецоперация 09 января 2024, 09:20 Отбросить подальше. Пушилин объяснил, как остановить обстрелы ДНР Глава ДНР Пушилин: для прекращения обстрелов нужно отодвинуть ВСУ от республики РИА «Новости»

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Военным предстоит освободить ДНР и отбросить украинские войска на расстояние, с которого не удастся обстреливать территорию республики. Глава республики Денис Пушилин заявил РИА «Новости», что только так удастся остановить удары.

«Нам нужно сейчас мало того, что освободить территорию ДНР — после этого еще отодвинуть противника с учетом того оружия, которое на тот момент будет у наших оппонентов», — сказал он.

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Денис Пушилин уверен, что только так военные смогут остановить бомбардировки со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, необходимо отодвинуть противника от населенных пунктов ДНР на расстояние, зависящее от дальности стрельбы вооружений ВСУ.

Украина, по словам главы региона, потеряла свою субъектность. Он заявил, что неважно, кто победит на выборах президента, так как этой страной управляет Запад.