Отбить контратаку. Действия российских десантников на Украине показали на видео

Российские десантники в ходе специальной военной операции на Украине заставили националистов спешно покидать свой опорный пункт и уходить вглубь страны. Видео работы ВДВ показал телеканал «Звезда».

Националисты пытались нанести контратаку при поддержке бронетехники, однако военнослужащие РФ подавили эту попытку огнем из противотанкового вооружения, стрелкового оружия и гранатометов.

В результате контратака ВСУ оказалась сорвана, националисты потеряли 20 человек личного состава и два бронетранспортера.

Накануне Министерство обороны РФ показало видео работы радиолокационной системы «Небо-Т», которая помогает координировать действия ПВО и отслеживать вражескую авиацию, включая беспилотные летательные средства.