Украина демонстративно отказалась от Херсонской области

Власти Украины отключили мобильную связь и интернет в Херсонской области, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. По его словам, это говорит о том, что Украина тем самым демонстративно отказалась от этого региона.

Крючков добавил, что после отключения связи с украинской стороны последуют и другие шаги, а именно отказ от выплаты пособий и пенсий, написало РИА «Новости».

«Теперь она (Украина — прим. ред.) перестанет выплачивать пенсии и пособии, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — подчеркнул он.

По его мнению, происходящее можно считать диверсией, которая ускорит интеграцию освобожденных южных регионов Украины с РФ.

Сейчас вся Херсонская область находится под контролем российских военных. Также ВС РФ контролируют приазовскую часть Запорожской области. Там образовали военно-гражданские администрации, началось налаживание торговых связей с Крымом, снова вещают российские телеканалы и радио.