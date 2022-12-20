Эксклюзив 20 декабря 2022, 18:07 От ДРГ к активной обороне. Военный эксперт не исключил очередной смены тактики ВСУ Военный эксперт Насонов: ВСУ могут перейти от использования ДРГ к активной обороне РИА «Новости»

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Российские военные берут в свои руки и стратегическую, и оперативно-тактическую инициативу, что вынуждает ВСУ пытаться менять тактику, использовать ДРГ, которые в итоге тоже не дают никакого эффекта. Из-за этого в ближайшее время противник может перейти к активной обороне, заявил в беседе с «360» военный эксперт Роман Насонов.

ВСУ из-за нехватки личного состава, техники и боеприпасов начали пытаться менять тактику и максимально применять диверсионно-разведывательные группы в тылу подразделений ВС РФ, отметил Насонов.

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Он обратил внимание на информацию Минобороны, согласно которой в районах Червоной Дибровы и Стельмаховки (ЛНР) российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Таким образом, эффект от применения противником ДРГ небольшой.

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«Их уничтожают, часть берут в плен. Поэтому, вероятно, в ближайшее время они сменят эту тактику на активную или эшелонированную оборону. Другого варианта у них нет. Мы берем в свои руки и стратегическую, и оперативно-тактическую инициативу», — подчеркнул эксперт.

Отдельное внимание Насонов обратил на большое количество сбитых воздушных целей. За сутки подразделения ВС РФ сбили три самолета, два вертолета и пять беспилотников ВСУ.

«Количество сбитых воздушных целей в настоящее время превосходит в полтора-два раза среднестатистический показатель одного дня боевых действий. Мы сумели классическим способом размотать их противовоздушную оборону. Украинская ПВО находится для прикрытия как в тыловых районах, так и для переднего края. Противодействовать нашей авиации у них уже не получается», — отметил собеседник «360».

Оценивая обстановку на Купянском направлении, Насонов выразил уверенность в необходимости занимать те населенные пункты, которые можно взять с минимальными потерями для личного состава и с максимальными потерями для противника.

По данным Минобороны РФ за минувшие сутки российская армейская авиация и артиллерия уничтожили в районе Кисловки Харьковской области до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля.