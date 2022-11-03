Освобожденный из украинского плена российский солдат рассказал о ближайших планах | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 21:15 Освобожденный из украинского плена российский солдат рассказал о ближайших планах RT: освобожденный из украинского плена солдат планирует вернуться домой и обнять семью РИА "Новости"

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Вернувшийся из украинского плена российский военнослужащий поделился планами на ближайшее будущее. После возвращения на Родину он хочет поехать домой и обнять семью, сообщил телеканал RT в Telegram-канале.

«Мамуля, все хорошо, я обменян!» — говорит военнослужащий по телефону.

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С подконтрольной Киеву территории на Родину вернулось 107 российских бойцов. Военно-транспортной авиацией их доставят в Москву для реабилитации и оказания психологической помощи.

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«Дома семья ждет, сын 2,5 года было вчера. Планы? Сперва восстановить документы, вернуться домой и обнять семью», — поделился один из освобожденных военнослужащих.

Военнопленных обменивали по формуле 107 на 107, сообщил RT со ссылкой на данные Минобороны. Телеканал пишет, что российским военным в плену грозила смертельная опасность.

Ранее вернувшийся из украинского плена российский солдат сообщил, что происходило с ними в плену. Мужчина рассказал, что на них оказывали психологической давление и применяли силу.