Украинские военные били пленных по почкам и обещали «задвухсотить» | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 08:55 Украинские военные били пленных по почкам и обещали «задвухсотить» Освобожденный из плена сержант Шалыгин рассказах о методах пыток ВСУ РИА "Новости"

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Российских военных в плену на Украине пытали. Их били и давили на психику. О методах Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал РИА «Новости» освобожденный сержант Алексей Шалыгин.

«Сразу начали бить по почкам, по ногам, лицо посходило уже. <…> Говорят, вас, скорее всего, „задвухсотят“, менять вас никто не будет», — рассказал он.

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Сильней всего воздействовали на психику, признался военнослужащий. Пленным внушали, что они обречены на смерть и не нужны своей стране. Их буквально ломали психологически.

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Военнопленные ждали, когда состоится обмен. ВСУ искали информацию о своих сослуживцах в российском плену, чтобы договориться о сделке.

Другой бывший пленник, Владислав Егильницкий из ДНР рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) разработала специальный опросник для работы с российскими солдатами. Они спрашивали их об отношении к России, принадлежности Крыма и позиции родственников.

Между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате 110 на 110 бойцов. Власти ЛНР рассказали, что сделку заключили с трудом, изначально обсуждали большее число человек.