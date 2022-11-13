Спецоперация 13 ноября 2022, 06:02 Освобожденный боец НМ ЛНР рассказал о питании пленных на Украине Освобожденный боец НМ ДНР Лебеденко: пленных на Украине кормили испортившейся картошкой Pxhere

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Киевские силовики кормят военнопленных испортившейся картошкой, которую выбрасывают при отборе корма для свиней. Об этом освобожденный из плена рядовой Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко рассказал РИА «Новости».

«Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось», — рассказал Лебеденко.

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Об этом, как отметил боец НМ ДНР, ему рассказали российские контрактники, с которыми он встретился во время обмена. Российских военнопленных, как сообщил Лебеденко, поднимали в 06:00 утра и заставляли работать до ночи.

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В обращении с военнопленными сотрудники СБУ вели себя жестко, рассказал ранее освобожденный из украинского плена военнослужащий НМ ДНР Артур Клинов. По его словам, украинские бойцы регулярно пытали и наносили пленным физические увечья.

Представителям Международного Комитета Красного Креста передадут всю информацию о пытках над военнослужащими ЛНР на Украине. За тем, чтобы стороны конфликта придерживались правил, которые установлены соответствующими конвенциями, должна следить именно эта организация, отметила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.