08 января 2023, 23:32
Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись в Москву
Самолет с освобожденными из плена ВСУ российскими военными приземлился в Подмосковье
Освобожденных из плена ВСУ российских военных доставили в Москву. Об этом сообщили «Известия». Самолет с ними приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.
В аэропорту российских военнослужащих ждут автобусы, а также дежурят бригады скорой помощи. Некоторые из бойцов ранены, их отправят на лечение и реабилитацию в Москву.
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«Снова почувствовали себя людьми, так сказать. Как только увидели наш триколор, наших людей и нашу землю», — сказал один из освобожденных военных.
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Минобороны России ранее сообщило о возвращении на родину 50 российских военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Солдаты вернулись домой благодаря успешному переговорному процессу, отметили в военном ведомстве.
Всем вернувшимся из плена солдатам специалисты оказывают медицинскую и психологическую помощь.
В декабре 2022 года российские военные освободили из украинского плена около 200 своих сослуживцев, сообщал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что российская сторона освободит «каждого нашего бойца».
Специальная военная операция РФ на Украине
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