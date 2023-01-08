Спецоперация 08 января 2023, 23:32 Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись в Москву Самолет с освобожденными из плена ВСУ российскими военными приземлился в Подмосковье Pxhere

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Освобожденных из плена ВСУ российских военных доставили в Москву. Об этом сообщили «Известия». Самолет с ними приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.

В аэропорту российских военнослужащих ждут автобусы, а также дежурят бригады скорой помощи. Некоторые из бойцов ранены, их отправят на лечение и реабилитацию в Москву.

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«Снова почувствовали себя людьми, так сказать. Как только увидели наш триколор, наших людей и нашу землю», — сказал один из освобожденных военных.

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Минобороны России ранее сообщило о возвращении на родину 50 российских военных, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Солдаты вернулись домой благодаря успешному переговорному процессу, отметили в военном ведомстве.

Всем вернувшимся из плена солдатам специалисты оказывают медицинскую и психологическую помощь.

В декабре 2022 года российские военные освободили из украинского плена около 200 своих сослуживцев, сообщал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что российская сторона освободит «каждого нашего бойца».