Спецоперация 10 апреля 2023, 22:21 Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись в Москву Самолет с освобожденными из плена ВСУ военными сел в Подмосковье Pxhere

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Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, приземлился в Московской области. На борту находится 106 человек, сообщил ТАСС.

Воздушное судно совершило посадку на аэродроме Чкаловский. Теперь освобожденных военнослужащих ждет лечение и реабилитация в ведомственных медицинских учреждениях.

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Ранее Минобороны России сообщило, что 10 апреля в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвратили 106 российских военных. В плену им грозила смертельная опасность. Уточнялось, что освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина срывает очередной обмен военнопленными. Российская и украинская стороны регулярно проводят их с начала конфликта.

В январе на родину благодаря успешному переговорному процессу вернулись 50 российских военных.