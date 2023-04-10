10 апреля 2023, 22:21
Освобожденные из украинского плена российские военные вернулись в Москву
Самолет с освобожденными из плена ВСУ военными сел в Подмосковье
Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, приземлился в Московской области. На борту находится 106 человек, сообщил ТАСС.
Воздушное судно совершило посадку на аэродроме Чкаловский. Теперь освобожденных военнослужащих ждет лечение и реабилитация в ведомственных медицинских учреждениях.
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Ранее Минобороны России сообщило, что 10 апреля в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвратили 106 российских военных. В плену им грозила смертельная опасность. Уточнялось, что освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее выразила обеспокоенность в связи с тем, что Украина срывает очередной обмен военнопленными. Российская и украинская стороны регулярно проводят их с начала конфликта.
В январе на родину благодаря успешному переговорному процессу вернулись 50 российских военных.
Военные
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