20 июля 2023, 23:55
Освобожденные из украинского плена бойцы вернулись в ЛНР
Омбудсмен ЛНР Сердюкова сообщила о возвращении 11 освобожденных из плена бойцов
Одиннадцать бойцов возвращаются в ЛНР. Они провели в украинском плену три месяца. Об этом омбудсмен республики Виктория Сердюкова сообщила в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что военных освободили в мае, апреле и июне текущего года. После этого их направили в один из регионов РФ на лечение.
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«Сегодня военнослужащие возвращаются домой, в республику, где их ждут родные и близкие. Среди освобожденных — мобилизованные и офицеры 2 АК. Один из бойцов не видел свою семью больше года», — написала Сердюкова.
По ее словам, бойцов определили в одно из учреждений здравоохранения ЛНР для реабилитации.
Ранее Минобороны сообщило о возвращении на родину 45 военных из украинского плена. Всем освобожденным оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. Ранее «360» показал кадры с вернувшимися в Белгородскую область бойцами
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