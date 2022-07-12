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    12 июля 2022, 07:50

    Освобожденные города Харьковской области никогда не вернутся к Украине — глава ВГА Ганчев

    Глава ВГА Харьковской области Ганчев: освобожденные города региона не вернутся к Украине

    Оксана Кириллова

    Украина больше никогда не будет контролировать освобожденные города Харьковской области, заявил ТАСС глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев. В планах — выстраивание «нормальной жизни» при поддержке России.

    Освобожденные города Харьковской области никогда не вернутся к Украине — глава ВГА Ганчев

    «Нам будет оказываться всесторонняя помощь. То есть Украина сюда не возвращается. Каждый раз, когда меня спрашивают, не вернутся ли украинские власти, можно ли спокойно себя чувствовать, я <…> отвечаю, что никто из этих нацистов сюда не вернется, мы будем строить нормальную жизнь», — подчеркнул Ганчев.

    По его словам, под контролем союзных войск пока находится лишь около пятой части Харьковской области, и эту территорию каждый день обстреливают ВСУ. Но даже в этих условиях уже началось восстановление предприятий, социальной сферы, экономики. Российские мобильные операторы заявили о желании работать в Харьковской области и «сейчас решают, какие мощности могут использовать», рассказал глава ВГА региона.