Украина больше никогда не будет контролировать освобожденные города Харьковской области, заявил ТАСС глава временной гражданской администрации региона Виталий Ганчев. В планах — выстраивание «нормальной жизни» при поддержке России.

«Нам будет оказываться всесторонняя помощь. То есть Украина сюда не возвращается. Каждый раз, когда меня спрашивают, не вернутся ли украинские власти, можно ли спокойно себя чувствовать, я <…> отвечаю, что никто из этих нацистов сюда не вернется, мы будем строить нормальную жизнь», — подчеркнул Ганчев.

По его словам, под контролем союзных войск пока находится лишь около пятой части Харьковской области, и эту территорию каждый день обстреливают ВСУ. Но даже в этих условиях уже началось восстановление предприятий, социальной сферы, экономики. Российские мобильные операторы заявили о желании работать в Харьковской области и «сейчас решают, какие мощности могут использовать», рассказал глава ВГА региона.