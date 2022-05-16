Освобожденную от ВСУ Попасную показали с высоты птичего полета

Город Попасная полностью зачищен от ВСУ. Освобожденный населенный пункт сняли на видео с высоты птичьего полета. Кадры опубликовали на сайте телеканала «Zvezda».

Большая часть зданий разрушена. У многих домов повреждены стены, крыши и внутренние перекрытия. У окон некоторых сооружений стоят мешки с наполнителем: так делали для того, чтобы сохранить стекла во время обстрелов.

Журналисты отметили, что в городе уже налаживается мирная жизнь.

«Постепенно здесь налаживается мирная жизнь. Разрушения большие, от частного сектора остались практически одни руины, но отдельные многоквартирные дома сохранились. Люди сейчас переселяются туда, многие по привычке занимают подвалы. Начали сажать огороды», — написали они.