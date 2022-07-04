Появились кадры освобожденного Лисичанска

Лисичанск стал последним населенным пунктом Луганской Народной Республики, освобожденным от украинских войск. Минобороны России на своей странице во «ВКонтакте» опубликовало кадры из города, который возвращается к мирной жизни.

На опубликованных кадрах видно, что инфраструктура и жилые дома Лисичанска не пострадали. Местные жители начали выставлять на балконах российские флаги. Также государственные флаги России начали вывешивать в различных государственных учреждениях.

Президент России Владимир Путин заявил, что принимавших участие в освобождении Луганской Народной Республики военных нужно отправить на отдых, чтобы они нарастили свои боевые возможности. Об этом российский лидер заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава оборонного ведомства уточнил, что за последние две недели Вооруженные силы Украины потеряли более 5000 бойцов, а также 176 танков и бронированных машин, 12 самолетов и один вертолет.