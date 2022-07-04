Появились кадры освобожденного Лисичанска
Минобороны опубликовало видео из освобожденного Лисичанска
Лисичанск стал последним населенным пунктом Луганской Народной Республики, освобожденным от украинских войск. Минобороны России на своей странице во «ВКонтакте» опубликовало кадры из города, который возвращается к мирной жизни.
На опубликованных кадрах видно, что инфраструктура и жилые дома Лисичанска не пострадали. Местные жители начали выставлять на балконах российские флаги. Также государственные флаги России начали вывешивать в различных государственных учреждениях.
Президент России Владимир Путин заявил, что принимавших участие в освобождении Луганской Народной Республики военных нужно отправить на отдых, чтобы они нарастили свои боевые возможности. Об этом российский лидер заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Глава оборонного ведомства уточнил, что за последние две недели Вооруженные силы Украины потеряли более 5000 бойцов, а также 176 танков и бронированных машин, 12 самолетов и один вертолет.