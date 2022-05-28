Россия близка к освобождению Донбасса

Освобождение российскими войсками города Красный Лиман откроет дорогу на Краматорск и Славянск, а также поможет загнать наиболее боеспособные формирования нацистов в котлы. При таком раскладе освобождение Донбасса становится еще более близким, считает специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Освобождение города Красный Лиман — большая победа союзных войск и ВС РФ. Она открывает дорогу на Славянск, Краматорск. Это большой успех, который позволяет закрыть все котлы и окружить боеспособные войска ВСУ, окончить освобождение Донбасса.

Нацисты получат РСЗО. Этого нельзя допустить

Что касается заявления Джо Байдена о возможных поставках систем залпового огня Украине, то это тревожная ситуация. Послушал Владимира Соловьева (телеведущий — прим. ред.), он заявил, что если системы будут применены и нанесены удары по крупным городам России, то мы пересмотрим ситуацию. Думаю, что подобные заявления, конечно, хороши со стороны Соловьева, но, на мой взгляд, нужно не допускать этой ситуации в принципе.

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Ситуацию нужно пересматривать сейчас, у систем залпового огня дальность от 70 до 500 километров, в зависимости от применяемого снаряда. Зачем этого ждать?

Думаю, Байден прекрасно понимает, на что он идет, отправляя Украине системы залпового огня

Смена тактики. На кону тысячи жизней

Считаю, ждать этого не нужно, если поступит информация о поставках РСЗО, то нужно сразу применять иную тактику по отношению к Украине. В случае применения подобных систем будут удары по нашей инфраструктуре, потом пересматривать ситуацию будет глубокой ошибкой.