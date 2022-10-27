Важное 27 октября 2022, 11:08 Освобождение Артемовска позволит взять Краматорск — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин объяснил, как освобождение Артемовска позволит взять Краматорск РИА "Новости"

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Получив контроль над Артемовском, российская группировка войск сможет перекрыть каналы поставок ВСУ и освободить Краматорск. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об этом в эфире «Соловьев Live», сообщил ТАСС.

«Если Артемовск будет освобожден, то это очень серьезный удар по противнику. Будут нарушены пути, по которым подвозятся боеприпасы, подкрепления», — сказал он.

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Линия укрепления украинских войск проходит через Славянск — Артемовск — Краматорск. Разорвав связи между этими населенными пунктами и пути снабжения, российские войска получат возможность освободить населенные пункты, в том числе Краматорск, и пойти на север ДНР.

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Про словам Дениса Пушилина, один плацдарм ВСУ уже разбили на восточном берегу реки Жеребец. Военные контролировали оттуда трассу между Кременной и Сватово.

В сентября в Краматорск приехала группа иностранных офицеров, сообщил «Царьград». Они выступят в качестве ревизоров — проконтролируют использование поставленного Украине оружия и боеприпасов.