27 октября 2022, 11:08
Освобождение Артемовска позволит взять Краматорск — Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин объяснил, как освобождение Артемовска позволит взять Краматорск
Получив контроль над Артемовском, российская группировка войск сможет перекрыть каналы поставок ВСУ и освободить Краматорск. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал об этом в эфире «Соловьев Live», сообщил ТАСС.
«Если Артемовск будет освобожден, то это очень серьезный удар по противнику. Будут нарушены пути, по которым подвозятся боеприпасы, подкрепления», — сказал он.
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Линия укрепления украинских войск проходит через Славянск — Артемовск — Краматорск. Разорвав связи между этими населенными пунктами и пути снабжения, российские войска получат возможность освободить населенные пункты, в том числе Краматорск, и пойти на север ДНР.
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Про словам Дениса Пушилина, один плацдарм ВСУ уже разбили на восточном берегу реки Жеребец. Военные контролировали оттуда трассу между Кременной и Сватово.
В сентября в Краматорск приехала группа иностранных офицеров, сообщил «Царьград». Они выступят в качестве ревизоров — проконтролируют использование поставленного Украине оружия и боеприпасов.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
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