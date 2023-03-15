Спецоперация 15 марта 2023, 18:50 Освобождение Артемовска обвалит южный фронт ВСУ Экс-советник Пентагона Макгрегор предсказал обвал обороны ВСУ после окружения Артемовска РИА «Новости»

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Взятие в кольцо российскими силами Артемовска (украинское название — Бахмут) с находящимися внутри украинскими военными повлечет цепную реакцию по всей выстроенной системе обороны ВСУ. Такой прогноз в своем видеоблоге на YouTube сделал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он подчеркнул, что освобождение Артемовска сейчас находится в финальной фазе, после которой можно ожидать падения всей обороны украинских войск по всему южному фронту.

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«История с Бахмутом близится к концу, и это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится», — заявил Макгрегор.

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Он подчеркнул, что вина за подобное развитие событий полностью лежит на генералах ВСУ, которые оставили солдат оборонять город без продовольствия, медикаментов и боеприпасов.

Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что полное окружение Артемовска стало еще ближе. Он пояснил, что под контроль частной военной компании «Вагнер» перешло село Зализянское. Бизнесмен подчеркнул, что бойцов штурмовых отрядов от освобождения населенного пункта не остановили ни отсутствие боеприпасов, ни снарядный голод.