Освободившиеся из украинского плена 15 военных прибыли в родную ДНР | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 09:41 Освободившиеся из украинского плена 15 военных прибыли в родную ДНР Омбудсмен ДНР Морозова: 15 возвращенных из плена военнослужащих прибыли в Амвросиевку Пресс-служба Минобороны

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Пятнадцать военнослужащих Донецкой Народной Республики, освободившихся из украинского плена благодаря обмену, прибыли в Амвросиевку ДНР и встретились там с родными. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на омбудсмена республики Дарью Морозову.

«Сейчас ребята отправятся в госпиталь на медицинское обследование, после — на реабилитацию», — пояснила она.

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По словам уполномоченного по правам человека в ДНР, из общего формата «107 на 107» пока удалось освободить 19 военнослужащих Донецкой Народной Республики. Еще четверо бывших пленных пока в госпитале, поскольку нетранспортабельны. Их заберут домой в следующую поездку.

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На встречу с пленными приехал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он пожелал им восстанавливаться, «приходить в порядок» и добавил, что находиться в украинском плену «всегда чревато», так что главная задача — «всех вытащить».

О возвращении 107 российских военнослужащих из плена Минобороны сообщило 3 ноября.