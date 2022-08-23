Прорыв в Херсонской и Николаевской областях позволит войскам освободить юг Украины

Российские войска в ходе наступления на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки вышли к административной границе Николаевской области, сообщило Минобороны РФ. Это позволит продолжить наступление в сторону Марьинки и Авдеевки, пресечь обстрелы Донецка и открыть путь на юг. Об этом рассказал «360» военный эксперт Юрий Кнутов.

Далее — прямая речь.

Освобождение юга Украины

Происходит реальное продвижение наших войск, особенно на юге. В Херсонской области освобождены 36 квадратных километров, в Николаевской — 12. Это существенно. Площади освобожденных территорий назвали впервые.

Заявленное киевским режимом наступление на юге фактически сорвано, российские войска начали продвижение вперед

Что такое 36 и 12 квадратных километров? Это серьезные участки, я назвал бы это прорывом наших войск, который позволил нам развивать наступление на Николаев. Это играет принципиальнейшую роль в освобождении юга Украины.

Украинский террор Донецка

Продолжилась контрбатарейная борьба с достаточно эффективным уничтожением. Ее ведут как с помощью дальнобойных систем, так и используя ракеты типа «Калибр», высокоточные ракеты класса «воздух–земля».

Самое важное в последней сводке Минобороны РФ — информация по Марьинке. Завершается ее освобождение, более 75% города уже находится под контролем союзных войск. Фактически бои идут в его черте, происходит непосредственно зачистка.

Продолжается окружение группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки. Освобождение Марьинки позволит обойти Авдеевку, а с ее территории ведут обстрел Донецка. Обстрел достаточно интенсивный, удары наносят по жилым домам и социальным объектам, то есть занимаются террором по отношению к мирному населению. Есть только одна возможность прекратить этот террор — освободить Марьинку и Авдеевку. На сегодняшний день она у нас появилась.

Огненная дуга

Активное наступление наших войск происходит еще на одной линии — в районе Северска, Соледара и Артемовска. В первую очередь, в Соледаре мы контролируем промзону, бои идут в черте города, среди жилых массивов.

Наши войска уже освоили тактику зачистки жилых районов, многоквартирных домов. Украина, как правило, держится за промзону, ведь, утратив ее, она начинает терять свои позиции и после этого отступает

В районе Харьковской области также идет продвижение наших войск. Небольшое, но уверенное. Причем давление оказывает как артиллерия, так и живая сила.

Если посмотреть на линию фронта, то она практически вся напоминает огненную дугу, в центре этой дуги — Славянск и Краматорск. Там находится основная группировка войск Украины в Донбассе. Именно туда направились наши части. Перспектива выхода к Славянску и Краматорску достаточно реальна в ближайшие две–три недели.

Элитное подразделение

В районе населенного пункта Кодема заблокировали с трех сторон и планомерно уничтожают элитное подразделение ВСУ — 214-й батальон «ОПФОР». Как правило, такие подразделения хорошо подготовлены, обучены. Они необязательно президентские или подчинены непосредственно Генштабу Украины.

«Элитное» означает, что с точки зрения опыта проведения боевых действий, вооружения, снабжения это подразделение находится в привилегированном положении. Оно имеет лучшую боеспособность, воюет на порядок лучше, чем обычные части.

Сражаться с таким подразделением намного сложнее, чем с теми же новобранцами и даже с теми частями ВСУ, которые давно находятся на фронте и тоже достаточно хорошо подготовлены.

То, что такие части перемалывают, играет принципиальное значение. Это психологически действует на соседние подразделения, тыловые. У украинских солдат возникает мысль, что если этих ребят перемололи, то что будет с ними. Их боевой дух падает, а наши возможности резко возрастают.

Враг будет разбит

Психологическое состояние войск сегодня имеет определяющее значение. Украина делает все для того, чтобы поднять боевой дух своих частей. Для этого используют и ложь, и террор, и расстрелы.

Мы по этому пути не пойдем, но для нас тоже важно, чтобы войска были уверены — враг будет разбит, и победа будет за нами. Причем такое настроение должно быть не только в наших частях, которые воюют, но и в тылу.