Спецоперация 09 июля 2023, 22:30 Осужденный в России режиссер Олег Сенцов получил контузию на СВО РИА «Новости»

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Режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, сообщил о своей контузии в зоне СВО. Он заявил, что трое боевиков ранены, сам он госпитализирован, написал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

До этого российские военные ликвидировали другого боевика из группы Сенцова, готовившего теракты в Крыму в 2014 году. Некто Геннадий Афанасьев был арестован и осужден на семь лет за участие в террористическом сообществе вместе с Сенцовым.

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В 2016 году он был освобожден в ходе обмена пленными между Россией и Украиной. Олега Сенцова задержали в 2014 году в Крыму по подозрению в терроризме. В августе 2015 года он был приговорен Северо-Кавказским окружным военным судом к 20 годами лишения свободы за организацию терактов в Крыму.

Ранее двоюродная сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан заявила, что Украина — худшая страна для эмиграции. Она разочаровалась в Украине и решила вернуться в Россию.