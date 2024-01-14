Спецоперация 14 января 2024, 14:54 Острая нехватка боеприпасов. В США раскрыли последствия ударов по объектам ВПК на Украине MWM: уничтожение объектов ВПК усилит нехватку боеприпасов ВСУ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/globallookpress

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Уничтожение объектов военно-промышленного комплекса на Украине серьезно ухудшит ситуацию с нехваткой боеприпасов у ВСУ. Об этом сообщил американский журнал Military Watch.

Большая часть бронетехники и артиллерии Украины использует боеприпасы советского образца. Западные союзники испытывают особые трудности с поставками снарядов, так как их массово не производит.

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«Уничтожение этих объектов оборонной промышленности может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в украинской армии, от которой страдают самые разные соединения», — предупредили авторы статьи.

Журналисты также добавили, что авиаудары со стороны российских войск с использованием «Кинжалов» участились из-за увеличения их производства.

Накануне ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». В Минобороны сообщили о поражении всех назначенных целей.