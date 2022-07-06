Оставшихся в шахте после обстрела ВСУ горняков вывели на поверхность в ДНР
Штаб теробороны ДНР: оставшихся в шахте после обстрела ВСУ горняков вывели на поверхность
Более 65 горняков оказались под землей после обстрела Донецка со стороны украинских военных. Всех работников шахты подняли на поверхность, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
«Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов горняки подняты на поверхность», — написал штаб в своем Telegram-канале.
Днем 5 июля шахта имени Засядько оказалась обесточена в результате обстрелов. Во время атаки под землей находились 66 горняков. Позже министерство угля и энергетики ДНР уточнило, что никто в шахте не пострадал.
Украинские вооруженные формирования обстреливали Донецк и его пригород в течение всего дня. Утром военные запустили ракеты на поселку Красный Партизан и Ясиноватой. Затем украинские войска атаковали Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы Донецка.
Жертвами обстрелов стали несколько мирных жителей, включая десятилетнего ребенка. К вечеру боевики выпустили 340 боеприпасов различного типа. Хаотичные обстрелы ВСУ назвали полностью лишенными военной логики.