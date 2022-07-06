Оставшихся в шахте после обстрела ВСУ горняков вывели на поверхность в ДНР

Более 65 горняков оказались под землей после обстрела Донецка со стороны украинских военных. Всех работников шахты подняли на поверхность, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Благодаря профессионализму и оперативной работе специалистов горняки подняты на поверхность», — написал штаб в своем Telegram-канале.

Днем 5 июля шахта имени Засядько оказалась обесточена в результате обстрелов. Во время атаки под землей находились 66 горняков. Позже министерство угля и энергетики ДНР уточнило, что никто в шахте не пострадал.

Украинские вооруженные формирования обстреливали Донецк и его пригород в течение всего дня. Утром военные запустили ракеты на поселку Красный Партизан и Ясиноватой. Затем украинские войска атаковали Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы Донецка.

Жертвами обстрелов стали несколько мирных жителей, включая десятилетнего ребенка. К вечеру боевики выпустили 340 боеприпасов различного типа. Хаотичные обстрелы ВСУ назвали полностью лишенными военной логики.