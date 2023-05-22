Спецоперация 22 мая 2023, 23:54 Оставшиеся в Артемовске бойцы ВСУ стали пытаться спрятаться под ваннами от российских солдат — СМИ RT: оставшиеся в Артемовске бойцы ВСУ пытаются спрятаться в квартирах под ванны РИА «Новости»

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Украинские военные, которые не успели выйти из Артемовска, предпринимают попытки скрыться от российские бойцов в квартирах. Об этом сообщил военный корреспондент RT Мурад Газдиев в Telegram.

В снятом репортаже военкор показал, как сейчас выглядят микрорайоны «Гнездо» и «Домино». Там находились последние укрепрайоны бойцов ВСУ. Малые группы украинских военных, которые остались без раций, снабжения и боекомплекта, пытаются найти себе убежище.

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«Переворачивают ванны — и прячутся под ванны. Ждут шанс или убежать, или на что они надеются» — рассказал военкор.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 21 мая сообщил о полном освобождении Артемовска. По его словам, бои за установление контроля над городом длились 224 дня. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал серьезным ударом для ВСУ поражение в Артемовске. По его мнению, о битве за город в будущем будут говорить, как о поворотном моменте для Украины.

Следующими целями для российских военных после Артемовска станут Марьинка и Авдеевка, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, сейчас российские силы наносят удары в глубину боевых позиций ВСУ, в том числе по Запорожью и Харькову.