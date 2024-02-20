Спецоперация 20 февраля 2024, 08:40 Оставшиеся на авдеевском заводе бойцы ВСУ укрылись в подземельях Советник Гагин: в подземельях Авдеевского коксохимического завода укрылись бойцы РИА «Новости»

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На Авдеевском коксохимическом заводе остались украинские военнослужащие. Они спрятались в подземных укрытиях, как делали их предшественники на мариупольском комбинате «Азовсталь», сообщил РИА «Новости» советник главы ДНР Ян Гагин.

«Это предприятие советского образца и там подземных коммуникаций достаточно много. Точно так же, как это было и на „Азовстали“, они укрываются в подземельях, там есть коммуникации, вода», — сказал он.

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Ян Гагин сообщил, что не все солдаты оказали сопротивление, некоторые вышли и сдались. По словам чиновника, количество оставшихся бойцов оценить сложно — на Авдеевском коксохимическом заводе достаточно мест для укрытия.

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе освободили в мае 2022 года после длительной осады. В подземельях нашли склады боеприпасов.