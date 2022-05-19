Оставленный без боя укрепрайон ВСУ сняли на видео

ВСУ бросили собственный укрепрайон. Журналисты обнаружили в нем десятки километров окопов и траншей, специальные огневые позиции для танков. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

На территории укрепрайна — многокилометровая оборонительная система, рассчитанная на пехотный батальон, многочисленные траншеи. Многие из них уже засыпаны землей или же их не видно за травой.

Российские военные пришли к выводу, что этот укрепрайон построили несколько лет назад. По какой-то причине он не использовался, а ВСУ во время отступления бросили его без боя.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главной целью являются демилитаризация и денацификация Украины. Он подчеркнул, что нужно прекратить геноцид и издевательства, которыми восемь лет подвергались жители Донбасса.