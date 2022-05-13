«Оставили как пушечное мясо». Военнопленный с Украины рассказал, как три дня бродил по лесу

Плененный украинский военный рассказал РИА «Новости», как командиры бросили своих солдат и сбежали, не оставив им даже воды. Сейчас мужчина находится под опекой российской армии.

«Командиры побросали всех и ушли. Нас оставили как пушечное мясо. Шли по лесу и встретили там российских военных. Сдали оружие», — рассказал он.

На тот момент украинцы не ели уже три дня, у них не было даже воды. Их сразу накормили, потом перевезли в центр содержания военнослужащих ВСУ и территориальной обороны.

Они были приятно удивлены тем, как российские военные обращаются с пленными. Их не бьют и не обижают. В палатках тепло, есть чистые постели и трехразовое питание. Пленным даже раздают сигареты.

Накануне другой украинский военный рассказал журналистам о том, как командиры ВСУ запугивали их. Они говорили, якобы русские солдаты пленных не берут, а только уничтожают.